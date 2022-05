Eurovision, Piazza d'armi mette il vestito buono. Sempre blindata, ma con i colori della festa

Adesso Piazza d'armi ha messo il vestito buono. A pochi giorni da Eurovision 2022, l'area intorno al Pala Isozaki (dove si esibiranno gli artisti in gara nelle tre serate ufficiali) è finalmente pronta. E ha indossato i colori della festa.

Scritte, slogan e decorazioni che ora rendono giustizia a quelle che fino a pochi giorni fa erano barriere di metallo, impalcature e costruzioni temporanee. Ora sia le barriere che i check point, così come la grande passerella sospesa sono pronte ad accogliere pubblico e delegazioni.

Non cessa, però, l'effetto-sicurezza che di fatto, da settimane, ha blindato la zona. Il villaggio cresciuto di fronte al Palazzetto si è infatti esteso fino alla zona militare, lasciando spazio esclusivamente per l'area con gli attrezzi da ginnastica e il campo da basket. Ma per una settimana, la vocazione sarà esclusivamente musicale. Poi si tornerà al verde e allo svago all'aria aperta.