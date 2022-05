Ancora un'altra convincente vittoria per il Torino FD

Un Torino ancora inarrestabile porta a casa un'altra vittoria nella seconda giornata di campionato che si è svolta sabato al Centogrigio di Alessandria. I granata hanno battuto per 3-0 gli Insuperabili.

Il primo tempo si è chiuso sullo 0-0. Il Torino è entrato in area in più occasioni ma i tiri troppo in prossimità della porta non sono andati a buon fine. Nel secondo tempo però il risultato si sblocca grazie ad un rigore guadagnato per un fallo su Said El Kabbouri. Alessandro Genta non sbaglia dal dischetto e mette in rete un pallone imprendibile.

Passano pochi minuti ed è di nuovo Genta a segnare grazie ad un rimpallo sul portiere. Il 3-0 definitivo arriva su azione di Andrea Valenti che spiazza il portiere e chiude la partita.



Il 21 maggio sarà decisiva la sfida con il Terzo Tempo in cui si giocherà lo spareggio per poter accedere alla finale nazionale.