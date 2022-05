Post nel 2015 sul Duce, è polemica su candidato di FdI a Chivasso

Polemiche a Chivasso su Fabio Margarita, candidato al Consiglio comunale per Fratelli d'Italia, per un post pubblicato nel 2015 su Instagram nel quale inneggiava al Duce e insultava l'allora presidente della Camera, Laura Boldrini.

La lista di Fratelli d'Italia, a Chivasso, sostiene con tutto il centrodestra la candidatura a sindaco della commercialista Clara Marta alle amministrative del 12 giugno. Il post, poi rimosso, ha destato l'attenzione di Marco Grimaldi, capogruppo in Regione Piemonte di Liberi Uguali Verdi, Chiara Gasparri e Fabrizio Debernardi, portavoce di Sinistra Ecologista Chivasso. "A Torino e in Regione il centrodestra si presenta con volti rassicuranti ma ha un'anima nera e misogina: che cos'ha da dire la candidata sindaca?".

"Clara Marta è un volto perbene, raccomandabile, presentabile. Ma, esattamente come Cirio, non ha problemi ad accompagnarsi e farsi sostenere dalla destra più reazionaria e aggressiva. È ancora in tempo per prendere le distanze", concludono i tre esponenti della sinistra.