Pomaretto avrà una panchina viola per combattere la fibromialgia

Una panchina per donare supporto, speranza e conoscenza.

Giovedì 12 alle 14,30, all’interno del parco giochi ‘Margherita’ a Pomaretto, antistante il Tempio Valdese, verrà inaugurata una panchina viola per la sindrome fibromialgica.

La fibromialgia è una forma comune di dolore muscoloscheletrico diffuso e di affaticamento, che colpisce circa un milione e mezzo due milioni di italiani, in prevalenza donne, con un picco di incidenza fra i 40 ed i 60 anni.

“I sintomi sono molteplici, invalidanti, e difficili da riconoscere” spiega Manuela Juvenal, che in zona si occupa di tenere i rapporti fra il territorio e l’Associazione italiana sindrome fibromialgica, raggiungibile al sito www.sindromefibromialgica.it, della quale è volontaria da un anno. “Per i pazienti spesso comportano il peregrinare da un medico all’altro, per tempi lunghissimi, senza poter dare un nome al proprio dolore. Questo vivere nell’ombra, non fa che peggiorare la sintomatologia ed il malessere” aggiunge.

Il posizionamento della panchina è stato scelto all’interno del parco giochi, in quanto zona di grande passaggio, come fanno sapere dall’Amministrazione comunale, che ha sostenuto e realizzato la panchina.

“La panchina in sé, non vuol dire nulla. È un modo per sensibilizzare la gente comune sulla tematica, e aprire gli occhi alle Amministrazioni, siccome ci sono grandi differenze da Regione a Regione, e il Piemonte purtroppo è molto indietro in merito alla fibromialgia – prosegue Juvenal –. L’obiettivo, è quello di creare un centro di riferimento in zona, o comunque in Piemonte, dove i pazienti possano essere assistiti in modo totale da personale competente, perché c’è bisogno contemporaneamente di reumatologi, gastroenterologi, psicologi, medici diversi, che abbiano esperienza in merito alla sindrome, come accade all’interno dell’Associazione italiana sindrome fibromialgica”.