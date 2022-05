Accordo Anci-Coreve: salgono a 2 milioni di euro le risorse per migliorare la raccolta differenziata del vetro

Al via il più importante intervento strutturale per la raccolta differenziata del vetro, grazie a un piano che prevede un investimento complessivo di circa 10 milioni di euro: è questo il cuore dell’accordo firmato da CoReVe, il Consorzio per il Recupero del Vetro, insieme ad ANCI, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani, con l’obiettivo di rendere sempre più efficiente il sistema di raccolta differenziata del vetro.

In particolare, il bando permetterà a CoReVe di aumentare, con 1 milione di euro aggiuntivi, al milione già previsto, l’investimento per la campagna nazionale di comunicazione e sensibilizzazione rivolta ai cittadini del Piemonte e delle regioni del centro-nord, con l’obiettivo di favorire il miglioramento qualitativo della raccolta del vetro.

Il Piemonte, in particolare, è una delle regioni italiane più virtuose: nel 2020 sono stati raccolti 44,8 kg per abitante, dato al di sopra della media nazionale che si attesta sui 40,4 kg pro capite: un quantitativo salito di circa il 7% rispetto al 2019. Non solo: il dato della raccolta in Piemonte nel 2020 è in aumento rispetto all’anno precedente del 4,8%, salito a 191.639 tonnellate rispetto alle 182.797 tonnellate del 2019.

L’obiettivo dell’intervento complessivo, in cui il Piemonte ha un ruolo fondamentale, è aumentare la raccolta di 300 mila tonnellate, equivalenti in benefici energetici ad un risparmio diretto e indiretto di 31.8 milioni di m3 di gas all’anno. Così facendo, grazie all’economia circolare del vetro, il risparmio totale in Italia salirebbe a 416.8 milioni di m3. Concretamente, raccogliere 300.000 tonnellate di vetro in più significa risparmiare quasi il consumo di gas che consuma Novara per un intero anno.