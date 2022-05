Lavoro, a maggio il Piemonte punta su quasi 26500 assunzioni: soprattutto turismo e servizi

Sono ancora il turismo e il terziario (in particolare i servizi alla persona) a "tirare" l'occupazione in Piemonte. Secondo i dati Unioncamere-Excelsior, infatti, per il mese di maggio sono previsti poco meno di 26.500 nuovi ingressi nel mercato del lavoro regionale.



Un numero che mostra - complici anche le difficoltà e le incertezze economiche globali - un calo di 1.330 unità rispetto al mese di maggio dello scorso anno. Pesano, in particolare, i cali di manifatturiero e costruzioni.

Si mostra invece un aumento se il ragionamento è esteso sul trimestre: tra maggio e luglio, infatti, le assunzioni potrebbero salire a 86.600, 790 in più dello stesso periodo del 2021.



Il 70% delle entrate delle aziende piemontesi riguarderà lavoratori dipendenti (ma il 62% dei contratti saranno a tempo determinato), il 21% lavoratori somministrati, il 2% collaboratori e il 7% altri lavoratori non alle dipendenze. Solo il 24% dei contratti sarà a tempo indeterminato.