Sabato 14 maggio giornata di screening Epatite C

- Ospedale Agnelli di Pinerolo, via Brigata Cagliari 39 – ingresso principale - in orario 8.30 – 12.30

- Ospedale di Rivoli, via Rivalta 29 – ingresso principale – in orario 8.30 – 12.30

Il test consiste in un semplice prelievo di sangue capillare dalla punta di un dito, con esito immediato. In caso di positività, verrà eseguito un prelievo di sangue per la conferma della presenza del virus (HCV-RNA). Se questa è confermata, verrà prenotata una visita presso uno specialista per l’avvio del percorso di cura.

Tutti questi passaggi sono gratuiti e non necessitano di prescrizione medica.

Cos’è l’Epatite C

L’Epatite C è un’infezione del fegato causata dal Virus HCV che si trasmette entrando in contatto con il sangue di una persona infetta anche in quantità non visibili (ad es. attraverso la condivisione di rasoi, tagliaunghie o spazzolini, tatuaggi o piercing non regolamentati). L’infezione, quasi sempre senza sintomi, può guarire spontaneamente, ma nell’85% dei casi persiste nel fegato e diventa “cronica”. In questo caso e in assenza di adeguate terapie le conseguenze possono essere gravi: il 20-30% dei pazienti con epatite cronica C sviluppa cirrosi epatica e l’1-4% tumore al fegato.