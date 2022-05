Est Ego e Sinplus pronti a far scatenare il pubblico dell’Eurovillage: “Un’esperienza da ripetere”

Est ego e Sinplus questa sera ospiti dell’Eurovillage. Le due band si esibiranno a partire dalle ore 17 e sono entusiasti della possibilità di salire sul palco allestito al parco del Valentino, in questi giorni letteralmente invaso dal pubblico torinese e straniero.

Entrambi concordano sul fatto che l’evento dovrebbe ripetersi per riportare a Torino manifestazioni musicale e culturali di una più ampia portata.



“Sicuramente è un’esperienza che si dovrebbe ripetere” commentano gli Est Ego, gruppo che formatosi nel 2007 e oggi tra gli emergenti della scena underground piemontese. “C’è una bella atmosfera e una bella energia nell’aria, è interessante vedere questo fermento che non c’era praticamente dalle Olimpiadi invernali”.

Torino aveva un po’ perso l’occasione dopo il 2006, come già sottolineato anche da diversi artisti che li hanno preceduti sul palco del Village. “E’ Importante che chi sta in alto capisca come sfruttare quest’onda - aggiungono -. Ci chiedevamo proprio cosa succederà dopo?”.

Una questione che a quanto pare è diffusa anche in altri luoghi, come hanno fatto notare i membri del duo Sinplus: “Anche a Locarno si fatica a fare le cose, ma eventi come questo dimostrano che si possono fare, vanno sfruttate”. La band svizzera era già stata gara all’Eurovision del 2012in Azerbaigian. “Era stata un’esperienza utile per uscire dalla nostra sala registrazione, questi eventi servono come trampolino di lancio e oggi ci tenevamo davvero a essere presenti all’Eurovillage di Torino”.