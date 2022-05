Al Circolo Esperia un sabato di "Sport per tutti senza limiti"

Un Open Day dedicato a tennis (in piedi e in carrozzina), padel (in piedi e in carrozzina) e canottaggio indoor

A Torino è nata una nuova collaborazione tra realtà sportive che condividono un grande obiettivo: quello di promuovere e diffondere l'attività sportiva rivolta a persone con disabilità. Sportdipiù, Società Canottieri Esperia ed Esperia Tennis Academy, con il patrocinio del Comitato Paralimpico Piemonte, hanno infatti organizzato un Open Day interamente dedicato a tennis (in piedi e in carrozzina), padel (in piedi e in carrozzina) e canottaggio indoor (praticato al remoergometro, meglio noto come “vogatore”).

L'evento, in programma sabato 14 maggio (dalle 9.30 alle 13) presso le strutture del Circolo Esperia in Corso Moncalieri 2, permetterà agli atleti già tesserati per le società organizzatrici di “scambiarsi” reciprocamente di ruolo esercitandosi nelle rispettive discipline. Ma non finisce qui, perché la giornata sarà aperta a tutti coloro che vorranno avvicinarsi a questo mondo (senza distinzioni legate alla tipologia di disabilità, al livello o all'età), con la possibilità di provare i vari sport con il supporto di tecnici qualificati e volontari con esperienza pluriennale; al termine delle prove, a tutti i partecipanti verrà offerto uno spuntino. Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere all'indirizzo e-mail pararowing@esperia-torino.it.

L'attivazione di questa sinergia va inquadrata nell'ottica di unire le forze per facilitare l'avviamento allo sport: "Si tratta - sottolinea il Consigliere di Sportdipiù Giuseppe Antonucci – di un progetto condiviso con Esperia per promuovere lo sport senza limiti a Torino". "Ci auguriamo - aggiunge la Presidente della Società Canottieri Esperia Donatella Sarno – che questa collaborazione possa essere duratura per fare in modo che sempre più persone godano della possibilità di fare sport a Torino".