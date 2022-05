Perché portare in tavola l’olio extravergine tradizionale lucano

Familiarità e passione sono da sempre i valori e che contraddistinguono l'azienda dei Fratelli Carbone, focalizzata sulla produzione di olio extravergine di oliva della Basilicata dal 1890.

La dedizione per questa attività ha portato, negli anni, l'azienda a crescere esponenzialmente, senza però cambiare i metodi di coltivazione e la produzione di alta qualità dell'olio extravergine lucano che è diventato il simbolo e vanto di una regione. E oggi questo straordinario prodotto può essere acquistato con facilità nello shop online dell'azienda, che provvederà a farlo recapitare in tempi brevissimi.

PRODUZIONE CON METODO

La tradizione è l'elemento più importante per i Fratelli Carbone, che producono l'olio extravergine lucano puro con le tecniche contadine di una volta, preservando così la materia prima in tutto il suo pregio e il prodotto finale in tutta la sua qualità autentica. La natura è la vera padrona del metodo di produzione: per l'azienda è essenziale seguire i suoi tempi per proteggere il terreno e valorizzare il territorio. Un insegnamento prezioso, questo, che ha tre generazioni alle spalle, quando questa attività ha avuto inizio. In questo modo i clienti si troveranno a gustare l'olio extravergine lucano puro, direttamente dal frantoio alla tavola senza intermediari, consapevoli della freschezza e dell'autenticità del prodotto riconoscibile non solo dal gusto ma anche dall'inconfondibile profumo.

PERCHÉ L’OLIO LUCANO È COSÌ BUONO

L'olio extravergine lucano non è prodotto con agenti chimici, ma mantiene tutta la sua naturalezza e le sue qualità nutrizionali elevate. Per ottenere questi risultati e mantenere gli elevati standard, i Fratelli Carbone coltivano da sempre su terreno collinare, che incide positivamente sul prodotto finale. La scarsa umidità di questi terreni evita la piaga della mosca olearia che costringe all'utilizzo di trattamenti chimici.

Inoltre, l'azienda propone un prodotto che si diversifica dalla concorrenza anche per le sue qualità nutrizionali superiori, come lo sviluppo di maggiori grassi insaturi che fanno bene alla salute e preservano la qualità dell'olio per un periodo maggiore, rispetto alle coltivazioni in pianura. La tradizione si ritrova anche nel metodo di estrazione, a freddo per affioramento e permettendo all'oliva di conservare il suo aroma naturale e dare vita all'olio buono come quello di una volta.

I Fratelli Carbone seguono tutto il processo della filiera, dalla coltura al confezionamento, dalla concimazione degli alberi alla lavorazione in frantoio dove se ne occupano personalmente con un controllo qualità garantito.

GARANZIA E TRASPARENZA PER UN PRODOTTO AL TOP

È possibile acquistare l'olio extravergine lucano dei Fratelli Carbone direttamente sullo shop online dell'azienda. È disponibile nelle versioni da 50 cl e da 10, 20 e 50 litri.

La reputazione di questo prodotto d'eccellenza, ha portato l'azienda a migliorare il suo impegno nelle spedizioni, garantendo l'arrivo integro in tutte le sue parti e in tempi davvero brevi (massimo due giorni).

Quello che garantiscono i Fratelli Carbone è al 100% un prodotto unico e distintivo, che racchiude tutto il profumo e il sapore di una terra capace di regalare bontà a chi è in grado di prendersene cura. Questa garanzia di qualità del metodo antico di produzione è certificata dall'azienda con un servizio di reso 'soddisfatti o rimborsati', in cui saranno i loro stessi corrieri a prelevare il prodotto, qualora non soddisfi le aspettative. Inoltre, l'attenzione al cliente non finisce qui: un servizio di assistenza è attivo ogni ora per scongiurare eventuali imprevisti nella spedizione o nella ricezione del prodotto.

La selezione della materia prima, un metodo tradizionale di coltivazione ed estrazione dell'oliva, il confezionamento in frantoio seguito in prima persona dai proprietari dell'azienda, rendono l'olio extravergine lucano un'eccellenza del territorio.

L'attenzione dei Fratelli Carbone si riflette anche sulle altre produzioni dell'attività, come la pasta fresca e i salumi nostrani, in vendita sullo shop online e confezionati per ogni esigenza.