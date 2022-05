Telmo Pievani racconta la ‘serendipità’ a Pinerolo

Il filosofo ed evoluzionista Telmo Pievani sarà ospite del Circolo dei lettori di Pinerolo per un appuntamento di Salone Off. Venerdì 20, alle 18,30, presenterà il suo libro ‘Serendipità. L’inatteso nella scienza’ (Raffaello Cortina Editore) nella biblioteca Alliaudi via Battisti 11. Dialogherà con l’autore il biologo e docente di scienze in pensione Federico Cramer.

La ‘serendipità’ è un fenomeno per cui, quando si cerca qualcosa si trova tutt’altro. Questo vale nei diversi contesti della vita, ma anche nella pratica scientifica.

L’appuntamento è a ingresso libero con obbligo di mascherina ffp2.