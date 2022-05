Prorogate in Piemonte le agevolazioni per i noleggi bus

Licenziato a maggioranza, dalla seconda Commissione, il disegno di legge 198 che contiene “Disposizioni urgenti in materia di trasporti”: proroga a tutto il 2022 il provvedimento che lo scorso anno aveva sospeso l’obbligo di consegna, per via informatica, di alcuni dati sui requisiti e attività aziendali. Questo per evitare di penalizzare ulteriormente i gestori dei servizi di trasporto pubblico e le imprese di servizi di noleggio autobus con autista, colpite pesantemente dalla crisi pandemica.

L’assessore ai Trasporti, sollecitato da alcuni interventi delle minoranze, ha assicurato che questa proroga, utile soprattutto alle aziende di piccole dimensioni (per via dei costi del software necessario), non compromette i principali controlli sulla bontà del servizio erogato. È stata anche espressa l’intenzione unanime di informare le aziende che questa deve considerarsi l’ultima proroga.