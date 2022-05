A Basso San Donato un nuovo ufficio postale in via Treviso, dopo 7 anni di attesa

Dopo oltre sette anni di attesa, il quartiere di Basso San Donato riavrà un ufficio postale. Era l'aprile 2015 quando vennero chiuse le poste di via Ascoli . La Circoscrizione 4, in questi anni, ha costantemente denunciato la gravità dell'assenza di un servizio per quella porzione del territorio, sia con documenti istituzionali sia favorendo la partecipazione dei cittadini attraverso due petizioni popolari al Consiglio comunale.

Nuove poste in via Treviso

Iniziative politiche che hanno finalmente sortito un effetto positivo. "Oggi, pur in attesa di comunicazioni formali circa la data di avvio del servizio, - spiegano sulla pagina web a Circoscrizione 4 - accogliamo con grande favore la notizia che un nuovo presidio di Poste Italiane sia in fase di attivazione presso via Treviso, in una porzione di territorio che ha sempre sperato nella riapertura di un servizio così importante".