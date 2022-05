Il disegno come opportunità per creare cultura dell’autismo: la storia di Roberta

I colori e le forme sinuose della carpa Koi saranno protagonisti a CremonaFiere anche grazie ai disegni di Roberta, ragazza autistica che si esprime attraverso le sue creazioni. La sua passione per gli animali, in particolare per le carpe Koi, trova terreno fertile a Italian Koi Expo – campionato internazionale di carpe giapponesi (21 e 22 Maggio, Fiera di Cremona), nell’ambito del quale esporrà la sua collezione di disegni dedicati proprio alle carpe giapponesi.

Grazie all’Associazione di famiglie Accendi il Buio, operante sul territorio di Cremona e Provincia, costituita per dar voce ad adolescenti ed adulti autistici, Roberta sarà in Fiera a Cremona ed ha realizzato per i vincitori del Koi Show un disegno con tecnica digitale, potendo così esprimere e far conoscere la sua passione.

"Mi chiamo Roberta Biondini ho 26 anni e nutro una profonda passione per gli animali, siano essi mammiferi comuni, rettili, invertebrati, insetti ed altro. Manifesto questa mia passione attraverso il disegno, le carpe Koi sono i soggetti che prediligo dai primi anni in università ad oggi, sono attratta dalle loro forme morbide e sinuose capaci di creare veri e propri tracciati nell'acqua, vie e passaggi che ne evidenziano la presenza, i colori di cui si adornano son sempre una sfida da riprodurre, meravigliosi quando si intersecano tra loro spinte dalla frenesia alimentare. Inoltre l'acqua, che animano, suscita spesso nell'essere umano uno stato di calma e quiete, il gorgoglio, lo zampillare, perfino l'impattare contro ostacoli di varia materia, risulta essere rilassante, sarà per via del suo fluire, una natura mobile mai fissa, difficile da contenere, un'esuberanza che riscontro nelle carpe e nei pesci in genere, giustifico in questo modo la fascinazione che provo nei loro confronti."

“La partecipazione di Roberta al Koi Show è una bellissima opportunità per mostrare a chiunque vorrà avvicinarsi a lei e al mondo dell’autismo, che dentro a questi ragazzi, dentro a ciascun bambino autistico, si cela un mondo che è all’apparenza inspiegabile, lontano dalle nostre logiche, che incute timore, che ci porta ad allontanare questa condizione e chi la vive dentro di sé ma in realtà è un mondo che ci chiama, che ci chiede di avvicinarci, di conoscerlo, cambiare il nostro pensiero per accogliere quello dell’altro. Conoscere un ragazzo autistico può davvero cambiare la vita, può cambiare le nostre prospettive. Accoglierlo può cambiare il mondo, il loro mondo. - spiega Simone Pegorini, Presidente dell’Associazione Accendi il Buio e papà di Giulio.

‌Italian Koi Expo - Campionato Internazionale di carpe Koi è l’unico evento internazionale dedicato alle carpe giapponesi in Italia, con oltre 150 esemplari in gara di sedici diverse varietà, provenienti da Italia ed Europa, organizzato da CremonaFiere in collaborazione con Petsfestival e Italian Koi Association e si terrà in concomitanza con Japan Show – Salone della cultura giapponese.

Inaugurazione, date e orari.





Il 21 e 22 Maggio, CremonaFiere aprirà le sue porte al Giappone con il debutto di Italian Koi Expo – campionato internazionale di carpe giapponesi e Japan Show – salone della cultura giapponese.





Italian Koi Expo è l’unico evento internazionale dedicato alle carpe koi in Italia con una sezione espositiva dedicata, appuntamenti divulgativi e approfondimenti scientifici qualificati e l’attesissimo Koi Show, che ritorna in Italia dopo 5 anni di assenza. Sono oltre 150 gli esemplari già iscritti al concorso, provenienti dall’Italia e dall’Europa. Sono ammesse al concorso 16 varietà: Kohaku, Sanke, Showa, Bekko, Utsuri, Asagi, Sushui, Koromo, Goshiki, Kawarigoi, Hikarimuji, Hikarimoyo, Hikari-Utsuri, Tancho, Ginrin, Doitsu, valutate dai giudici ZNA di fama internazionale: Rudi Van Den Broeck (Belgio), Ronald Stam (Olanda), Dirk de Witte (Belgio) e Ruud Besems (Olanda). Le premiazioni del concorso si terranno Domenica 22 Maggio alle ore 16:00 presso il campo gara allestito nel pad. 1.

Japan Show è il Salone dedicato alla cultura giapponese che propone un focus qualificato su diversi settori e aspetti del mondo nipponico. Dall’artigianato alle specialità gastronomiche, dallo studio della lingua alla scrittura, passando per arte e design. Un variegato repertorio espositivo completato ed arricchito da un programma eventi di alto livello, sviluppato in collaborazione con associazioni culturali e professionisti della materia. Tra gli eventi in programma: pittura Sumi-E e meditazione Zen, la vestizione del Kimono, l’arte del Kintsugi, laboratori di origami, spettacoli di tamburi Taiko, Ikebana, Cerimonia del Tè, Kamishibai e fiabe giapponesi, presentazioni di libri e dimostrazioni di incensi giapponesi.

Italian Koi Expo e Japan Show sono organizzati da CremonaFiere e Petsfestival in collaborazione con IKA (Italian Koi Association).





L’inaugurazione è prevista per domani, sabato 21 maggio 2022, ore 11,30 con ingresso dal Padiglione 1 di CremonaFiere

Japan Show e Italian Koi Expo saranno aperti al pubblico Sabato 21 e Domenica 22 Maggio, dalle 10:00 alle 19:00. I biglietti di accesso alla Manifestazione sono già disponibili per l’acquisto online al link: www.japanshow.it/ticket

