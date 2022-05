Venaria, domenica ai Giardini della Reggia saranno protagonisti gli scacchi

In occasione delle Domeniche del Gioco, il programma di attività di gioco e spettacoli ospitati nei Giardini tutte le domeniche e i festivi, domenica 22 maggio la Reggia di Venaria dedica le sue attività all’aperto al gioco degli scacchi.

All’ombra del Roseto è possibile giocare a scacchi, confrontandosi con istruttori ed esperti giocatori della Scacchistica Torinese, per ottenere suggerimenti e consigli su uno dei giochi più antichi del mondo. Nel suggestivo scenario dei Giardini i visitatori possono inoltre giocare con una scacchiera gigante, per divertirsi e mettere in pratica le proprie “grandi” strategie di gioco.

Al pomeriggio un coinvolgente laboratorio fotografico per bambini porta i visitatori più piccoli alla scoperta dei particolari più sorprendenti dei Giardini, attraverso un percorso tra fantasia, gioco e natura condotto dall’artista Elena Givone. Le attività di gioco e spettacolo si completano con il Fantacasino, la fiabesca struttura a forma di tempietto con caratteristici giochi di legno, e il trenino La Freccia di Diana, che accompagna i visitatori lungo le splendide scenografie dei Giardini.