Emanuele Aloia: "Canto un amore senza tempo che attraversa le epoche"

Emanuele Aloia suona e compone musica da quando ha 13 anni. Il primo singolo è arrivato nel 2018 ma il brano che lo ha consacrato è stato “Girasoli” che ha raggiunto 16 milioni di visualizzazioni su YouTube e ha ottenuto il Disco D’Oro. Il suo ultimo brano si chiama “Cartagine” e racconta un amore che viaggia nel tempo e nello spazio, ma che rimane immutato dai cambiamenti. Aloia è molto presente e seguito sui social e grazie a questo riesce a stare più vicino al suo pubblico e capire cosa apprezzano e cosa no.

Come si è avvicinato Emanuele Aloia alla musica?

Mi sono avvicinato alla musica da piccolo, ho iniziato a scrivere a 13 anni e a differenza di tutte quelle passioni che vanno e vengono durante l’adolescenza la musica è arrivata ed è rimasta.

Cosa ispira la scrittura dei suoi testi?

Ogni cosa nella vita di tutti i giorni per me può essere fondamentale per scrivere una canzone. Un’ispirazione può arrivare anche da un caffè al bar con un amico, da cose semplici.

“Il bacio di Klim”, ‘’L’urlo di Munch’’ e ‘’Girasoli’, sono alcuni dei suoi singoli che si intitolano come dei quadri. Da cosa nasce questa scelta? Che rapporto c’è per lei tra pittura e musica?

Molti dei miei successi hanno come titolo il nome di un’opera d’arte perché per me paragonare un amore all’arte è il modo di comunicare l’amore più bello che esista.

Ci racconta del suo ultimo singolo “Cartagine”?

Cartagine parla di un amore che vive e viaggia nel tempo, in diverse epoche storiche ed è qualcosa di potentissimo.

Lei è molto attivo sui social e ha un forte seguito. Come veicola su questi canali la sua musica?

Per me i social sono il mezzo più importante per comunicare la propria musica al giorno d’oggi. È anche il modo per stare più vicino al mio pubblico e capire cosa piace di più e cosa meno.

News, live in programma, prossimi appuntamenti?