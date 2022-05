Settimo Torinese, in una sala gremita Unitre festeggia il suo "finale di stagione"

Serata per celebrare la conclusione degli appuntamenti di quest'anno per l'Unitre di Settimo Torinese

Una festa per chiudere la stagione di eventi: è quella ospitata nelle scorse ore negli spazi del Comune di Settimo Torinese per celebrare Unitre, una delle realtà più attive e vivaci del territorio.



Una sala gremita: a fare gli onori di casa, la presidente Emanuela Ferrero. Ma un appuntamento che ha visto anche la presenza anche della sindaca di Settimo, Elena Piastra: "Unitre rappresenta un'associazione vitale, la capacità di raccogliere un gran numero di iscritti anche in un periodo complesso come quello che stiamo vivendo. E negli anni è riuscita a mantenere sempre un livello di qualità e di incontro sempre molto elevato".



"Unitre rappresenta uno spazio di formazione che è anche uno strumento di avvicinamento alla cittadinanza: la gente si ritrova, ha voglia di stare insieme e di passare del tempo libero - conclude la prima cittadina - e ancora oggi questo rappresenta una possibilità preziosa per la nostra città".