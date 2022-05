Scale della metro bloccate? Uno stratagemma dei ladri: il furto sventato alla stazione "Rivoli"

Un pulsante premuto, le scale della metropolitana che si bloccano all’improvviso e il caos che regna sovrano. Sono questi gli ingredienti del “furto in metro”, architettato sapientemente da una banda di rom e sventato dagli agenti del commissariato San Paolo, su segnalazione di un attento consigliere della Circoscrizione 4, Carlo Emanuele Morando.

Modus operandi sempre identico

Il modus operandi della banda? Sempre lo stesso. I ladri bloccavano le scale e approfittavano della confusione generata dallo stop improvviso per sfilare cellulari, portafogli e oggetti di valore dalle borse e dalle tasche dei passeggeri della metropolitana. Anziani in particolare. L’ultimo furto, alla stazione "Rivoli", non è andato però a buon fine: il consigliere Morano li ha colti sul fatto e ha avvisato il 112, con gli agenti del commissariato San Paolo si sono subito messi all’opera per rintracciarli.

Due ladri fuggiti e due arrestati

Due persone sono riuscite a fuggire, mentre altri due, un 19enne e una 25enne romeni sono stati bloccati nei pressi di piazza Bernini. I giovani ladri sono stati portati nella camera di sicurezza del Commissariato San Paolo, gli agenti hanno trasmesso gli atti al pubblico ministero Barbara Badellino, che li ha indagati per furto in concorso. A incastrarli, le immagini di sicurezza delle telecamere.

Nonostante l’arresto e l’episodio che certifica la presenza costante della polizia, l’attenzione su questo tipo di reato deve essere massima: l’organizzazione è infatti attiva, visto che due componenti sono riusciti a fuggire.