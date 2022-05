"Tagliando" ai mercati di Torino: in autunno bando per l'assegnazione degli stalli vuoti

L'assessorato al Commercio fa il tagliando ai mercati di Torino. E lo strumento per valutare lo "stato di salute" delle aree mercatali sarà il bando di gara, che verrà emanato con tutta probabilità in autunno, per l'assegnazione degli stalli vuoti. Nei 33 mercati sparsi per il capoluogo piemontese ci sono un totale di 4.119 spazi per gli ambulanti.

Occupati il 61% degli stalli

Gli uffici guidati dall'assessore Paolo Chiavarino hanno monitorato dal 1 aprile al 23 maggio lo stato di occupazione. In media i mercatali hanno occupato 1.580 posti (61,64%), con picchi di presenze nel fine settimana di 3.111 ambulanti (oltre il 75%). Il rovescio della medaglia è che il lunedì, o comunque ad inizio settimana, erano presidiati poco più di 1.160 stalli. Numeri che però non fotografano l'esatta situazione.

Bene i mercati più grandi

"Si abbassa l'età - ha spiegato Chiavarino - di chi sceglie i mercati, quando in passato la maggioranza dei clienti era over 65". E anche per quanto riguarda la tipologia vanno bene dal punto di vista commerciale "i più grandi come Santa Rita e via Onorato Vigliani, oppure quelli con caratteristiche specifiche come piazza Benefica per l'abbigliamento".

Censimento sugli stalli

Da qui la necessità di avviare un "censimento" sugli stalli, mettendo a bando quelli non occupati. Se la concessione comunale per un posto fisso in un mercato dura dieci anni, quest'ultima decade se l'ambulante non si presenta per quattro mesi o fa 17 assenze di fila. Palazzo Civico metterà quindi a gara una parte di quest'ultimi, come quelli occupati a rotazione dagli spuntisti.

Dal 2014 cancellati 7 mercati