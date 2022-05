Regione, Fratelli d'Italia: "Ritireremo il ricorso sull'Ufficio di presidenza dopo la Commissione"

Sarà ritirato dopo la commissione che dovrà valutare la possibilità di un cittadino eletto in Consiglio regionale di adire alla magistratura qualora valutasse illegittime pratiche amministrative o regolamentari il ricorso relativo all'elezione dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale presentato dal capogruppo di Fratelli d'Italia Paolo Bongioanni.

Lo rende noto il partito di Giorgia Meloni, ricordando che il Tar non ha concesso la sospensiva ma ha ritenuto il ricorso ammissibile. "Le opposizioni e in particolare il Partito Democratico hanno tentato di strumentalizzare un atto presentato con l'esclusivo fine di garantire il corretto svolgimento delle operazioni di voto, assicurando la segretezza, la libertà di espressione di un eletto, ponendo in atto azioni al fine di indurre il consigliere regionale Bongioanni al ritiro del ricorso, sotto la minaccia di una possibile decadenza - sostiene Fratelli d'Italia -. Un metodo irricevibile nella forma e nella sostanza che ha visto nelle prime due sedute mancare il numero legale per il suo svolgimento. Confermando piena sintonia con il presidente Cirio e la maggioranza di centrodestra, siamo determinati a non lasciare spazi a strumentalizzazioni di nessun genere, auspicando che la commissione si esprima nel merito della possibile decadenza di un consigliere che ritiene di utilizzare un diritto costituzionalmente garantito senza che lui, la forza politica che rappresenta e i cittadini ne siano penalizzati. Per questa ragione, convinti che nella commissione stessa non si vorrà creare un precedente pericoloso e delegittimare l'azione degli eletti, ritireremo il ricorso immediatamente dopo l'espressione formale di merito della commissione stessa,a prescindere dal suo esito".