Virle Piemonte: ancora un mese di chiusura per i lavori al ponte sul Lemina

Si allungano ancora i tempi della ricostruzione del ponte sul torrente Lemina a Virle Piemonte. Il divieto di transito continuerà fino al 28 giugno.

Il tratto interessato va dal Km 17+100 al Km 17+200 della Provinciale 141, che arriva da Castagnole Piemonte. Per i mezzi che passano nel centro abitato, c’è una deviazione, regolata da semaforo, mentre quelli che superano le 8 tonnellate non devono passare nel centro abitato

Quelli che vanno in direzione Pancalieri e Carignano devono prendere la sp 138 alla rotatoria prima del ponte e proseguire per Cercenasco, dove, alla rotonda, girano sulla 139 per Vigone fino alla rotatoria successiva, dove devono imboccare la 129 per Pancalieri, di qui tornano possono tornare sulla 141 di Virle e arrivare a Carignano, riprendendo la 138.

Chi da Carignano o Pancalieri deve recarsi a None, deve fare il percorso opposto.