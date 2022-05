Un cane scivola nel Po, recuperato dai Vigili del fuoco

Un cane, scappato di casa, verso le 18 è scivolato nel Po a Villafranca Piemonte, per recuperarlo sono intervenuti i Vigili del fuoco. L'animale di dieci anni non riusciva a risalire la riva. I pompieri hanno chiuso il Ponte che va verso Moretta, con l'aiuto di alcuni volontari del Comune. È intervenuto anche l'elicottero e il cane è stato imbragato per portarlo in salvo. Le Giacche verdi hanno controllato il microchip, individuando il proprietario, che abita in paese. Sul posto è arrivato anche il sindaco Agostino Bottano.