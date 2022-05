Rapina in villa a Torre Pellice: per un'ora ostaggio dei ladri che portano via 500mila euro

E' caccia aperta ai tre rapinatori che nella notte tra venerdì e sabato hanno assaltato una villa a Torre Pellice. I ladri, armati di pistola, hanno tenuto in ostaggio un uomo e la sua compagna, prima di darsi alla fuga portando via valori per 500mila euro.

In particolare, i malviventi si sarebbero impossessati di circa 8 chili d'oro tra gioielli e lingotti.

I posti di blocco ormai da ore passano la zona al setaccio e i carabinieri stanno cercando di incastrare i ladri. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di persone dall'accento straniero.