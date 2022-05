Torino Bellissima "lascia" il centrodestra: "No a derive populiste". E attacca Salvini

A poco più di sette mesi dalla sconfitta alle Comunali, dove si è imposto il centrosinistra con l’elezione a sindaco di Stefano Lo Russo, la Torino Bellissima di Paolo Damilano prende le distanze dal centrodestra. Soprattutto dal leader Matteo Salvini, suo main sponsor nella candidatura a sindaco. La formazione civica affida il suo addio ad una nota stampa, dove spiega di non voler seguire “alcuna deriva populista” e di voler proseguire “autonomamente nel suo progetto di ricostruzione liberale di Torino e del Paese, in attesa di capire quali saranno le evoluzioni politiche dei prossimi mesi”.

Torino Bellissima primo partito alle Comunali

Uno strappo con Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia che risuona ancora più forte, considerando come i tre partiti avessero puntato sull’imprenditore delle acque come aspirante primo cittadino. I primi scricchiolii della rottura si erano già sentiti all’indomani del primo turno, quando Torino Bellissima si era imposta come prima lista per numero di voti della coalizione, lasciando dietro le forze politiche.

"Lega in profonda crisi di identità politica"

Accanto a temi nazionali su cui si ravvisano distanze, come l’elezione del presidente della Repubblica e la politica estera, Torino Bellissima contesta apertamente la Lega. “Il partito – sottolineano - che ha creduto per primo in Torino Bellissima” e che oggi “vive una profonda crisi di identità politica e di leadership, che ne mina la credibilità acquisita in questi ultimi anni di grande consenso e successo”.

"Proseguiremo autonomamente"

“Serve innanzitutto serietà ed è per questo che Torino Bellissima non seguirà alcuna deriva populista, compresa quella che purtroppo oggi affligge parte di questo centrodestra, ma proseguirà “autonomamente nel suo progetto di ricostruzione liberale di Torino e del Paese, in attesa di capire quali saranno le evoluzioni politiche dei prossimi mesi” concludono. E lo sguardo si rivolge a Genova, dove il sindaco del centrodestra Marco Bucci punta alla riconferma anche con l’appoggio di Italia Viva, e a Roma.

Crosetto (FdI): "Torino Bellissima non ha nulla a che vedere col centrodestra"

"Lo strappo di Damilano - commenta il capogruppo di Fratelli d'Italia Giovanni Crosetto - non mi stupisce affatto. Avendo vissuto tutto dall'interno posso assicurare che Torino Bellissima non ha nulla a che vedere con il centrodestra". E la rottura, per l'esponente del partito della Meloni, non è che il l'inizio di una possibile intesa con i Dem: "Durante il Consiglio Comunale di oggi i bellissimi hanno fatto un accordo con il PD per votarsi reciprocamente due mozioni".

Zangrillo (Forza Italia): "Critiche Damilano inaccettabili"

"Se Damilano aveva dei dubbi sulla direzione che il centrodestra ha intrapreso, bastava una telefonata. Invece non lo vedo da nove mesi e, sinceramente, trovo le sue critiche inaccettabili". Il coordinatore regionale di Forza Italia, Paolo Zangrillo, commenta così l'addio al centrodestra di Torino Bellissima. "Sono sorpreso: Forza Italia, da sempre forza moderata ed equilibratrice, ha sostenuto con convinzione e lealtà Damilano - aggiunge Zangrillo - Senza contare che il centrodestra sta appoggiando con impegno il governo Draghi. Questa non mi sembra affatto una posizione populista. Se descrive il centrodestra per quello che non è, mi fa capire che non ha ancora metabolizzato la sconfitta elettorale".

Di tenore diverso il commento di Osvaldo Napoli, ex di Forza Italia, oggi esponente di Azione: "Conosco e apprezzo Paolo Damilano da sempre. La sua decisione di abbandonare il centrodestra perché in piena deriva populista e sovranista non mi sorprende. Semmai qualche sorpresa avevo provato quando aveva accettato la candidatura: oggi gli dico benvenuto nell'area dei liberali, europeisti e atlantisti".

Molinari (Lega): "Riconoscenza è virtù del giorno prima"

“Sembra strano sentire certe parole dallo stesso Damilano che è stato candidato dalla Lega e dal segretario Matteo Salvini sindaco di Torino e che ha più volte manifestato interesse per iniziare un percorso politico nello stesso partito nel quale ha cercato sostegno. Vicinanza che ha manifestato anche in tempi recenti. Ma, del resto, la riconoscenza è sempre la virtù del giorno prima”, ha dichiarato il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari.