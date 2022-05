Il Torino FD vince anche contro il Sommariva Perno

Il Torino FD non si ferma neanche dopo aver conquistato il titolo di campioni regionali.

Nel pomeriggio di sabato 28 maggio i granata hanno sfidato una rappresentativa di allenatori e dirigenti della società del Sommariva Perno, portando a casa una vittoria anche dopo questa trasferta. La squadra ha dimostrato ancora una volta di poter competere con avversari di qualsiasi livello.

Nel primo tempo i padroni di casa passano in vantaggio a pochi minuti dall'inizio ma questo non ha demoralizzato i granata che pareggiano poco dopo con un gol di Alessandro Genta, capitano e organizzatore dell'evento grazie alla sua appartenenza allo staff del Sommariva Perno. Nel secondo tempo Giacomo Casale, neo acquisto del Torino, chiude la partita che termina 1-2.

Giornata speciale anche per il mister Michele Del Vecchio che per anni ha fatto parte del Sommariva Perno: "Tornare dove è cominciata la mia carriera da allenatore è stato davvero emozionante. Ho passato tanti anni su quel campo in cui abbiamo fatto la storia del Sommariva".

In attesa della finale di Novara, che decreterà il campione delle regioni del nord, il mister aggiunge: "Ringrazio la squadra. Ancora una volta abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti senza timori".