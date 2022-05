Sport invernali, Bardonecchia ha celebrato i suoi campioni

Ieri, domenica 29 maggio, presso il Palazzo delle Feste di Bardonecchia, si è tenuta la terza edizione del Premio Atleti 2022: una cerimonia organizzata dall’Amministrazione Comunale di Bardonecchia e dalla Colomion S.p.A., società che gestisce le piste e gli impianti di risalita della Conca, volta a gratificare gli sportivi e i migliori atleti bardonecchiesi che si sono distinti considerevolmente nel corso della stagione agonistica.

Un inno allo sport e un momento di profondo riconoscimento verso tutti i professionisti che nel corso della propria carriera hanno portato fede e tenuto alto il nome dell’importante località turistica dell’Alta Val di Susa.

Nel campo delle discipline sciistiche tra gli atleti premiati salgono sul palco Giovanni Borsotti, gigantista della squadra di Coppa del Mondo, medaglia d’oro in combinata ai Campionati Italiani Assoluti e medaglia di bronzo in Super G, Sara Allemand, tesserata nel Gruppo Sportivo dei Carabinieri con numerose presenze nelle gare di discesa libera in Coppa Europa e quarta in combinata ai Campionati Italiani Assoluti, Matteo Muro, atleta della squadra regionale piemontese di sci alpinismo e terzo nella categoria U18 al Tour du Rutor 2022: la gara regina di sci alpinismo.

Premiata Carolina Di Pascale (Sci Club Bardonecchia), Emanuele Croce (Sci Club Lancia) ed Elisabetta Paisio, atleta dello Sci Club Bardonecchia. Tra gli snowboarder i premi sono stati assegnati ad Elisa Senigagliesi, atleta dello Snowboard Club 04, Lorenzo Clateaud (Snowboard Club 04), Luca Allemand (Snowboard Club Garage Camp) e Federico Tournoud dello Snowboard Club Garage Camp.

Sul palco anche il tennista Marco Piacentini, vincitore del master finale al circolo della Stampa Sporting del circuito Futuro Tennis Piemonte, Mariachiara Musso, atleta di Judo e vincitrice della Coppa Piemonte 2022 nella categoria 52 kg, e Federico Berruto, atleta di pattinaggio artistico e primo classificato nella categoria basic novice boys gold nella Finale di Coppa Italia 2022 a Bergamo.