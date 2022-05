Il latte protagonista al Festival del Giornalismo alimentare: "Un cocktail e una campagna contro le fake news" [VIDEO]

Think Milk, Taste Europe, Be Smart . E' questo il nome del progetto presentato oggi al Festival del Giornalismo alimentare da Francesca Goffi , responsabile dell'ufficio stampa.

Con una campagna informativa rivolta a giovani e media, e con un cocktail da servire all'aperitivo, l'obiettivo è quello di contrastare le tante fake news circolate sul latte e riportare l'attenzione sui valori nutrizionali e salutari di questo alimento: "Si è percepita l'importanza di correggere l'informazione circolante in questo settore, vittima di fake news o false credenze senza fondamento scientifico e nutrizionale. Purtroppo sono amplificate dai social media, con le nuove generazioni lontane dal consumo di questi prodotti" spiega Francesca Goffi, ufficio Stampa progetto Think Milk, Taste Europe, Be Smart.