Atp Finals e partite: con SostApp strisce blu scontate con la "tariffa eventi"

Per le Atp Finals, ma anche per le partite e i concerti, sosta scontata per le auto e i pullman turistici allo Stadio Grande Torino e al Pala Olimpico con SostAPP. Lo scorso 18 febbraio Gtt ha lanciato la sua App ufficiale per pagare il parcheggio sulle strisce blu. Dopo gli abbonamenti (giornalieri, settimanali, mensili, trimestrali e annuali), da oggi è possibile “regolare” il parcheggio anche “al minuto” e senza costi di commissione.

Mappa geolocalizzata con tariffa

Nella strumento è stata inserita anche la funzione di geolocalizzazione che consente di individuare i codici della zona necessari per determinare la tariffa: all'apertura dell'app viene visualizzata la mappa geolocalizzata e basta un “tap” per selezionare il codice della zona dove si intende parcheggiare. Per la sosta breve al minuto GTT ha inoltre predisposto la nuova funzione di pagamento tramite “Borsellino”: il cliente potrà scegliere di selezionare "Sosta" e utilizzare il credito presente nel suo wallet oppure "Sosta con voucher" per utilizzare un carnet già acquistato.

"Tariffa eventi" allo Stadio Olimpico e al Pala Olimpico

Prevista anche una “Tariffa eventi” giornaliera, per auto e per autobus turistici, utilizzabile in occasione delle manifestazioni sportive, musicali, ecc. che sono in programma presso lo Stadio Olimpico Grande Torino e il Pala Olimpico.