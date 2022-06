Vacanze estive, tutti i tipi di vacanza tra cui potete scegliere

State ancora pensando a quale tipo di vacanza vi piacerebbe fare quest’estate? Saprete che esistono diverse alternative, quindi in questo articolo ve le illustriamo tutte per avere le idee più chiare e riuscire a trovare la vacanza più adatta a voi.

Re e regine con la formula All inclusive

Le vacanze estive per voi sono sinonimo di vita da re e regine? Allora non potete far altro che optare per una vacanza all inclusive al mare per la vostra estate quest’anno. Durante questa vacanza non dovrete mai preoccuparvi di nulla perché avrete già pagato ogni cosa di cui potreste aver bisogno e avrete un hotel vicino al mare, soluzione che vi permetterà di arrivare al vostro ombrellone in pochi minuti.

Ad ogni modo, qualunque sia la composizione della vostra famiglia o del vostro gruppo di amici, scegliere una vacanza mare Italia all inclusive cercando un hotel vicino al mare è una soluzione che si adatta ad ogni tipo di esigenza e in grado di soddisfare i gusti di tutti quanti. Le offerte di hotel vicino al mare sono presenti davvero in ogni regione italiana, ma le mete più gettonate ogni anno sono la Toscana e la Sicilia.

Insomma, vi immaginate avere tutti i pasti pronti e già pagati, poter scegliere quello che preferite dal buffet, avere mille attività incluse anche per i vostri figli e l’hotel vicino al mare? La formula di vacanza all inclusive può darvi tutto questo, quindi prendetela seriamente in considerazione per le vostre ferie.

In montagna per mille avventure

Se state cercando tutti i modi possibili per sfuggire al caldo della città che vi sta lentamente uccidendo con la sua umidità, allora non c’è meta migliore di una località in alta quota per riuscire nel vostro intento.

Esattamente, la montagna sarà la vostra salvezza per l’estate e potrete passare le vostre vacanze come preferite. in particolare, gli appassionati di escursionismo qui troveranno pane per i loro denti, potendo scegliere tra mille sentieri e cime da scalare ogni giorno. Se volete qualche idea, in Italia spopolano le Dolomiti, ma ogni località che si trovi a più di 800 metri è molto apprezzata dagli amanti della montagna.

Erroneamente, si pensa che l’unica cosa che si possa fare se si sceglie di andare in vacanza in montagna è camminare per ore e ore in salita, sudando e faticando tutto il giorno. Tuttavia, molte persone non considerano le altre opzioni possibili, come la scelta di un hotel che offra servizi ottimi di SPA e centro estetico, in modo da potersi rilassare con un massaggio e una pausa nella sauna.

Natura e relax in agriturismo

Se la montagna non vi convince né per raggiungere le vette più alte, né per rilassarvi prendendo il sole in alta quota e mangiando prodotti tipici, allora passate oltre e continuate a scoprire tutte le possibilità di vacanza estiva in Italia.

Un’altra opzione che può accontentare sia chi ama la montagna, sia chi vorrebbe una via di mezzo e quindi preferisce passare le proprie vacanze in campagna, è l’agriturismo. Scegliere questo tipo di vacanza ti permette di mettere al primo posto il relax e di passare le tue giornate circondato dalla natura, lontano dai rumori della città. A tal proposito, anche se sarete un po’ isolati, gli agriturismi sono la base perfetta per coloro che amano il dolce far niente delle vacanze estive, ma allo stesso tempo vorrebbero visitare i piccoli borghi nei dintorni.

Inoltre, se amate gli animali, soggiornando in un agriturismo verrete di certo accontentati, in quanto spesso sono dotati di un proprio allevamento di bovini da cui ricavano poi latte e altri prodotti caseari, ma in alcuni posti hanno addirittura un piccolo maneggio e organizzano battezzi a cavallo, passeggiate in mezzo alla natura e anche vere e proprie lezioni di equitazione, un ottimo modo per iniziare a conoscere questi splendidi animali o tenere impegnati i vostri bambini.