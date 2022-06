I ‘Nasi rossi’ di Pinerolo tornano in piazza con la ‘piscina delle emozioni’

Sarà una ‘Giornata del naso rosso’ dedicata alle emozioni, con una ‘misteriosa’ piscina che i clown di Vip Pinerolo allestiranno domenica in piazza Vittorio Veneto, nuova location per l’appuntamento al posto di piazza Facta. Dopo lo stop di due anni per la pandemia, torna l’appuntamento che permette di raccogliere fondi per le attività dell’associazioni e di far divertire grandi e bambini.

“È la diciottesima edizione… siamo diventati maggiorenni – scherza ‘Luminoso’, nella vita Maurizio Mottoso, presidente del gruppo pinerolese –. L’appuntamento è dalle 9 alle 19, nella zona della fontana”. Ci saranno una quarantina di volontari e diversi gazebi dedicati a magia, emozioni e gadget (nasi, magliette…) per raccogliere fondi. Verso le 11 e le 16 verranno proposte anche le loro gag.

Il ritorno in piazza ha un sapore particolare per i ‘Nasi rossi’ che, dopo le restrizioni imposte dalla pandemia, stanno riprendendo le loro attività: “Oltre ad andare alla Casa dell’Anziano Fer abbiamo iniziato a fare servizi anche alla Jacopo Bernardi – racconta ‘Luminoso’ –. Poi abbiamo fatto un progetto con l’Istituto Porro sulla disabilità e attività con l’Agafh di Orbassano (Associazione genitori, adulti e fanciulli con handicap, ndr)”. Nei prossimi giorni infine ci sarà un momento atteso da tempo: “Potremo ritornare a portare sorrisi all’interno dell’ospedale Agnelli”.