Collegno: successo per il “Porte Aperte” della FBasile Academy

Mercoledì 01 giugno 2022 è stata una giornata piena di soddisfazione per la Fratelli Basile che ha potuto presentare il percorso formativo che rilascia l'Attestato per il Tecnico di Carrozzeria, percorso completamente gratuito, finanziato da Fondo Sociale Europeo e Regione Piemonte, nell’ambito del Bando Formazione per il Lavoro – 2022 attualmente in corso e che prevede una seconda sessione nell'autunno 2022.

Un sentito ringraziamento da parte della Carrozzeria Fratelli Basile va alle istituzioni, in particolare all'Assessore al Lavoro e alle Attività Produttive della Città di Torino, Gianna Pentenero e il Vicesindaco del Comune di Collegno Antonio Garruto per le parole spese a supporto di questo percorso formativo;

Un sincero apprezzamento anche per le scuole che hanno aderito al progetto ed erano rappresentate dagli allievi, dai professori e dai presidi. Tra i partecipanti anche le aziende del settore dell'autoriparazione ed in particolare quelle che hanno ospitato i ragazzi dell'Academy in stage.

Un doveroso ringraziamento va alle associazioni e a tutti coloro che hanno mostrato interesse per questo percorso formativo nuovo.

Un ringraziamento speciale va ai partner che hanno costruito da zero il progetto, il Consorzio Aggiornamento Aziendale e Professionale - CAA, con cui solide relazioni permettono di avere la medesima visione di quella che è la formazione e di guardare nella stessa direzione per obiettivi futuri, la Diaconia Valdese, Ufficio per la Pastorale dei Migranti - Arcidiocesi di Torino, Cooperativa Patchanka, Istituto Galileo Ferraris.

Un doveroso grazie agli sponsor tecnici che hanno creduto fin da subito in questo progetto e che accompagneranno FBasile nel percorso formativo: Biauto Group, BASF Italia attraverso il distributore dei suoi prodotti vernicianti APGF Srl, RUPES S.p.A. e ai collaboratori formativi Antonini Team Levabolli e Würth Italia.

Mattia e Alessandro Basile affermano “Nella città dell'auto per eccellenza vogliamo formare dei Carrozzieri che facciano questo lavoro con passione, competenza e sguardo rivolto al futuro : ecco perché crediamo nel valore della FBasile Academy!”

Si tratta del primo corso per aspiranti Tecnici Carrozzieri delle Autoriparazioni, completamente gratuito, finanziato da Fondo Sociale Europeo e Regione Piemonte, nell’ambito del Bando Formazione per il Lavoro – 2022.

Tempistiche, durata e destinatari del corso:

La prima fase del progetto Academy coprirà 3 anni, offrendo 2 corsi all’anno con rilascio dell’Attestato di Idoneità e realizzerà la trasformazione nell’ambito della formazione fortemente voluta dalle politiche regionali. Sarà la prima delle occasioni formative che spaziano dal restauro, all’implementazione di tecnologie innovative e di materiali sostenibili, di ultima generazione.

Il corso di 292 ore si compone di parte teorica, presso Consorzio CAA, C.so Svizzera 161-165, Torino, parte laboratoriale presso Carrozzeria F.lli Basile srl, Collegno (TO) e stage presso aziende del settore con prospettive formative e di occupabilità.

Il corso si rivolge a giovani maggiorenni e adulti disoccupati e occupati.

I corsi offriranno la possibilità agli iscritti di acquisire competenze tecniche e manageriali in un settore di grande interesse e che oggi necessita di figure professionali qualificate, riscoprendo la passione per un’attività che nella tradizione del territorio è stata la miglior espressione del made in italy di settore.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.autoriparatori.org a questo link: https://bit.ly/3NisiCd