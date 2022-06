A Venaria nasce il bosco delle quinte (elementari), gli alberi che crescono con i bambini

Il progetto nasce da una proposta che è stata presentata, all’inizio della primavera, dai genitori della classe 5^D della scuola Di Vittorio , che hanno espresso il desiderio, come regalo di fine anno scolastico, di piantare un albero in un parco cittadino chiedendo a tal fine la collaborazione degli Uffici e dell’ Amministrazione di Venaria .

L’iniziativa ha la speranza nel futuro, il tempo della crescita degli alberi che affianca quella dei bambini e che potrebbe essere un’idea da ripetere ogni fine quinquennio in modo da creare il “Bosco delle quinte”, ovverosia piccoli alberi che crescono con i bambini, aumentando la qualità ambientale, contrastando l’inquinamento atmosferico e favorendo la salute e il futuro del pianeta. Per ora si parte da otto alberi (uno per classe quinta), che avranno le cure necessarie per accogliere le prossime piantumazioni.