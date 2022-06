Il 10 giugno Caluso ricorda le vittime degli incidenti ferroviari del 1992 e 2018

Venerdì 10 giugno a partire dalle 10, nel piazzale antistante la stazione ferroviaria di Caluso, è in programma una cerimonia in ricordo delle vittime dell'incidente del 10 giugno 1992, in cui persero la vita il macchinista Mauro Guscelli e altri cinque viaggiatori. La cerimonia, organizzata dall’Associazione Nazionale Ferrovieri del Genio in collaborazione con il Comune di Caluso, la Regione Piemonte, la Città metropolitana di Torino e l’Istituto Piero Martinetti, commemorerà anche il quarto anniversario dell'incidente ferroviario al passaggio a livello di Aré, in cui morirono il macchinista Roberto Madau e l’accompagnatore del trasporto eccezionale che rimase incastrato sui binari.

Alle 10,15 è prevista la posa di una corona al binario 1, mentre alle 11 la cerimonia si concluderà con la celebrazione della Messa in suffragio dei defunti.