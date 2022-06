Ultimo giorno di riprese a Torino per Fast & Furious

Dopo la palla gigante che distrugge un bus, l'auto che cade dal ponte nel fiume, l'inseguimento delle 'gazzelle' dei carabinieri che si scontrano e volano in aria, quello di oggi, lunedì 6 giugno, è stato l'ultimo giorno di riprese torinesi di FastX, decimo capitolo della saga di Fast & Furious.

Riprese nella zona intorno al Municipio

Il set si è spostato in centro, in largo IV Marzo e poi nella zona intorno al Municipio, dove è stata messa un scena una sequenza ad altissimo contenuto adrenalinico. Al centro dell'azione l'ormai inconfondibile fuoriserie dorata, che in questi giorni ha fatto sognare le decine di curiosi che hanno seguito le riprese in diverse zone della città, e un Hammer.

Incidente durante l'ultimo ciak delle riprese

Durante l'ultimo ciak delle riprese di FastX, sul set del film si è verificato un incidente, nel quale è rimasta lievemente ferita una stuntwoman. La donna, che da copione doveva attraversare il set in bicicletta, è stata colpita alle gambe da un pezzo di metallo prodotto dall'esplosione che caratterizzava la scena girata.

Durante le riprese è stata infatti girata una sequenza in cui un grosso mezzo, lanciato all'inseguimento di una fuoriserie, saltava in aria in fiamme, con un forte boato. La ragazza è stata subito soccorsa e le sue condizioni non destano preoccupazione.