Lite familiare si trasforma in rissa, tre persone ferite nelle case popolari di corso Vercelli

L'ennesimo episodio di Torino Violenta, non il film degli Anni Settanta, ma una cronaca ormai quasi quotidiana di aggressioni, incidenti ed episodi di guerriglia urbana, ha avuto come teatro le case popolari di corso Vercelli.

Tre persone ferite, uno in gravi condizioni

Dopo il machete sfoderato nel quartiere Aurora la scorsa settimana, stavolta una lite familiare è degenerata in rissa, a colpi di coltello. L'episodio è avvenuto lo scorso lunedì, 30 maggio, ed ha portato al ferimento di tre persone, uno dei quali è in gravi condizioni, perché la coltellata gli ha reciso l’arteria femorale, tanto che è stata necessaria un'operazione d'urgenza.

Manette scattate per due: tentato omicidio e lesioni

Ancora difficile capire chi abbia originato il tutto, da chi sia partito il primo fendente, neppure le armi sono state trovate. Intanto per un 55enne di Cinisello Balsamo sono scattate le manette, con l'accusa di tentato omicidio e lesioni.

Secondo le testimonianze avrebbe ferito alla spalla uno dei ragazzi. Per un diciassettenne, accusato di aver accoltellato il 55enne compagno della madre, è stata revocata la misura cautelare in carcere, dopo alcuni giorni trascorsi in carcere: ora è stato affidato ai nonni.