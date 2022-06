Spaccio e criminalità, a Torino nord 33 nuove telecamere. Scarcerato l'uomo con il machete

A Torino nord arrivano 33 nuove telecamere contro il degrado e lo spaccio. Ad annunciarlo il sindaco Stefano Lo Russo, intervenendo in Sala Rossa sull’uomo che la scorsa settimana ha seminato il panico in corso Giulio Cesare con un machete. Il 28enne egiziano oggi è tornato in libertà: il giudice Piergiorgio Balestretti ha accolto la richiesta di scarcerazione dell'avvocato difensore. Lo straniero, durante l'udienza di convalida, aveva sostenuto di essere lui vittima di aggressione da parte di alcuni spacciatori.

A Borgo Vittoria due telecamere

E per cercare di mettere un freno alla microcriminalità, l'Amministrazione ha deciso di collocare nelle “zone più critiche” gli occhi elettronici grazie al progetto Argo. Il costo complessivo di quest’ultimo ammonta a 2,4 milioni di euro di cui, 900 mila euro finanziati dalla Regione Piemonte, 800 mila euro dalla Città di Torino e 700 mila euro dal Ministero degli Interni. A Borgo Vittoria ne verranno messe due in piazza Villari e in via Giachino

13 occhi elettronici in Barriera

A Borgo Vittoria ne verranno messe due in piazza Villari e in via Giachino. A giocare la parte del leone sono la Circoscrizione 6 e la 7, dove ne arriveranno rispettivamente 13 e 18. A Rebaudengo verranno messe due telecamere nella zona tra via Reiss Romoli e corso Giulio Cesare. La maggioranza dei nuovi strumenti di controllo atterreranno ovviamente a Barriera di Milano, dove spaccio e microcriminalità sono i problemi reali con cui si confrontano quotidianamente i residenti. E proprio nei dintorni di una delle principali area di smercio della droga, i giardini Montanaro, ne verranno messe tre. Le altre saranno collocate in piazza Rebaudengo, in corso Giulio Cesare angolo corso Novara, in piazza Derna.

18 tra Aurora e Borgo Dora

Ben diciotto arriveranno tra i quartieri di Aurora e Borgo Dora. Gli occhi elettronici verranno messe in Rondò della Forca, piazzale Regina Margherita, piazza della Repubblica, corso Giulio Cesare, piazza Alimonda, via Cecchi, via Cigna, Lungo Dora Agrigento e Lungo Dora Savona. Telecamere che si vanno aggiungere alle sei già installate.

"Torino non è ostaggio di gang criminali"

“Torino – ha sottolineato il sindaco Lo Russo – vive gli stessi problemi di sicurezza delle altre grande città: rifiuto la narrazione di una città che è ostaggio di gang criminali. Abbiamo tutte le energia, le capacità e soprattutto una strategia integrata per risolvere problemi”.

Lega e FdI: "Daspo urbano"

“Basta ideologia, -ha replicato il consigliere delle Lega Fabrizio Ricca - si espulsioni per chi delinque da irregolare, carcere per chi delinque da italiano”. Ad invocare il Daspo urbano anche l'esponente di Fratelli d'Italia Paola Ambrogio, che invita il sindaco ad "alzare la resta: chieda al Ministro Lamorgese strumenti che consentano ai torinesi di vivere senza il terrore di uscire di casa o di andare a prendere i propri figli a scuola”.

Fissolo (Moderati): "Nuovi vigili addestrati all'uso dell'arma"