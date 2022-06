Volpiano, il premio Regina Maria Cristina per Gino Gronchi e i pompieri volontari [FOTO]

Una cerimonia in grande stile, per la consegna del premio dell'associazione internazionale Regina Maria Cristina a Gino Gronchi. E' successo nei giorni scorsi, a Volpiano, presso la sede dei Vigili del fuoco volontari della città. Gronchi è un personaggio di primo piano nel mondo dei pompieri locali e nazionali: ha infatti prestato la sua opera sia per il terremoto in Friuli che per quelli in Campania e Basilicata. C'era anche lui a spegnere l'incendio del Duomo di Torino che minacciava anche la Sacra Sindone. Ma ha preso parte anche a iniziative umanitarie all'estero, dall'Armenia al Burkina Faso.A Volpiano ha fondato la società ciclistica volpianese di cui è presidente e per 12 anni è stato presidente dell'Asilo infantile della città retto dalle suore.

Una giornata che ha rappresentato anche l'occasione da parte del Coordinamento sabaudo per la consegna di alcuni premi ai volontari dei pompieri cittadini che hanno sempre prestato la loro opera anche in questo periodo storico così complesso.