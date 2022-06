Vuoi organizzare una grigliata in compagnia? Scegli il box di Casa Serra e i vini astigiani

Con le belle giornate di sole la grigliata è l’occasione ideale per trascorrere del tempo all’aria aperta in compagnia di parenti o amici. Che sia in terrazzo, in giardino o in qualsiasi luogo all’aperto, è importante scegliere una carne di qualità per un risultato perfetto.

L’azienda agricola astigiana Casa Serra ha preparato per gli appassionati il box grigliata: una selezione di carni di Bovino adulto Piemontese, ideali per il barbecue, provenienti dal loro allevamento a pascolo e non intensivo, che ne esalta le proprietà nutrizionali e organolettiche. Ogni taglio di carne è confezionato ‘sottovuoto skin’,per mantenere al massimo la qualità della carne. La spedizione è refrigerata , per tutta Italia.

Casa Serra

Casa Serra è un Eco resort & spa, ubicato nelle campagne dell’Astigiano, incastonato tra le valli e le colline della riserva naturale paleontologica di Valleandona, Valle Grande e Val Botto, porta ideale del territorio Monferrato, Langhe e Roero insignito del Patrimonio UNESCO.

Casa Serra è anche azienda agricola, che si occupa di allevamento di bovini, anche allo stato brado. L’azienda gestisce in prima persona l’intera filiera, dalla riproduzione all’allevamento alla vendita della carne direttamente ai clienti.

Frazione Montegrosso 98

14100 Asti

0141-295172

info@casaserra.it