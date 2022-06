Perde il controllo dell'auto e va a schiantarsi contro quelle in sosta: caccia al pirata della strada a Nichelino

A Nichelino è caccia al pirata della strada che nella notte tra sabato e domenica, in via Berlinguer, è andato a schiantarsi contro alcune auto in sosta, distruggendone due, prima di fuggire via approfittando dell'oscurità.

L'uomo procedeva a zig zag, secondo il racconto di alcuni residenti, forse perché ubriaco, di sicuro dopo aver combinato il disastro ha ingranato la retromarcia della sua Alfa, cercando di far perdere le sue tracce.

I carabinieri, intervenuti per i rilievi del caso, stanno indagando sull'accaduto, puntando sulle immagini delle telecamere di zona per avere indizi utili a risalire all'identità del guidatore.