Dalla Regione oltre 2 milioni di euro per lavori di messa in sicurezza del territorio

Saranno 20 gli interventi di messa in sicurezza del territorio da realizzare in 14 Comuni e 3 Province con gli oltre 2 milioni di euro messi a disposizione dalla Regione Piemonte in questi giorni.

Tali somme scaturiscono dalle possibilità previste dalla Legge Regionale 38/78, che consente l’individuazione di contributi regionali a sostegno delle amministrazioni locali qualora, nel caso di calamità naturali, non riescano a fronteggiare, con mezzi e risorse proprie, i danni occorsi al patrimonio pubblico.

Si potranno così realizzare lavori di somma urgenza e di ripristino di opere a rischio come la messa in sicurezza degli edifici e dei versanti naturali, il ripristino della viabilità, la sistemazione di strade comunali, la sistemazione idraulica di tratti d’acqua, il rifacimento di ponti, strade e canali.

Come sottolineano il Presidente della Regione Piemonte e l’Assessore regionale alle Opere pubbliche e Difesa del Suolo, con questi contributi si riescono ad avviare e portare avanti lavori attesi anche da molto tempo dal territorio, ma che non riescono ad essere realizzati per mancanza di coperture economiche.

In particolare, su un totale di 2.117.547 euro, all’Alessandrino sono destinati 378 mila euro per 3 interventi nei Comuni di Denice e Malvicino e 1 intervento in riferimento alla Provincia di Alessandria.

370 mila euro vanno all’Astigiano per la realizzazione di 3 interventi in altrettanti Comuni: Mombercelli, Portacomaro e San Damiano d’Asti.

Nel Biellese sono 2 gli interventi nei Comuni di Campiglia Cervo e Cossato e altri 2 nella Provincia di Biella per un totale di oltre 353 mila euro.

Il Cuneese riceve 361 mila euro destinati a 5 interventi in totale: 3 nei Comuni di Melle, Sampeyre e Sinio e 2 legati alla Provincia di Cuneo.

2 interventi sono previsti nel Torinese nei Comuni di Lanzo e Locana per un contributo totale di 275 mila euro.

Con 280 mila euro il Verbano Cusio Ossola potrà affrontare un importante intervento nel Comune di Varzo e con 100 mila euro nel Vercellese si potrà procedere con i lavori nel Comune di Fobello.