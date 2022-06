La Loggia, Domenico Romano sogna il bis: “Recuperiamo Villa Carpeneto e realizziamo un nuovo centro sportivo” [VIDEO]

Domenico Romano, sindaco di La Loggia, in corsa per un secondo mandato

“Votare me e la mia squadra vuol dire concludere un percorso iniziato cinque anni fa e portare a termine progetti impostati. Perché se ne veda la fine, è necessario che chi li ha iniziati sia nelle condizioni di farli proseguire. Con competenza, concretezza e capacità”. A pochi giorni dalle elezioni, il sindaco uscente di La Loggia, Domenico Romano, sogna il bis.

Un secondo mandato che permetterebbe a Romano di portare a termine quei progetti avviati in questi ultimi anni e dare un nuovo volto a La Loggia: dal nuovo centro sportivo al recupero di Villa Carpeneto, passando per il nuovo volto di piazza Cavour e la realizzazione della pista ciclopedonale fino a Vinovo o il polo dell’infanzia, ma anche la casa di comunità, sono tante le idee che aspettano solo di essere concretizzate.

Sindaco Romano, un bilancio di questi cinque anni alla guida di La Loggia.

Cinque anni sono stati intensi, impegnativi. Appena insediato ho capito che La Loggia aveva bisogno di trovare risposte a una serie di esigenze e necessità. Ci siamo subito adoperati per questo, ritenendo che il cittadino dovesse essere al centro della nostra azione.

Come si è sviluppata l’azione amministrativa?

Ci siamo concentrati in primis sulle scuole. Riteniamo che i ragazzi, per la loro crescita culturale, debbano avere locali idonei: abbiamo speso oltre 2 milioni di euro per mettere in sicurezza le scuole. La scuola primaria Fenoglio, la scuola media. Siamo intervenuti sugli infissi, sull’anti ssfondellamento, gli infissi, i bagni. Abbiamo rifatto la palestra della scuola elementare e dotato la scuola di un sistema di ventilazione meccanizzato forzato. Penso poi alla riqualificazione dei vecchi locali del custode e del servizio mensa.

Oltre alle scuole, quale sono state le vostre priorità?

Non ci siamo dedicati solo alla scuola, dando un occhio di riguardo all’aspetto sanitario e sociale, durante la pandemia. Con i buoni spesa abbiamo aiutato 347 famiglie: abbiamo speso 106.000 euro fino a oggi. Questi buoni spesa sono ancora attivi, la crisi socio economica non è terminata.

Altri risultati annoverati dalla sua amministrazione?

Penso poi alle attività sociali della comunità: la riqualificazione della piazza del mercato, resa fruibile e accessibile. Abbiamo riqualificato in parte piazza Cavour con un murales. E poi l’attenzione all’ambiente, con il centro di raccolta e iniziative come plastic free o puliamo il mondo: vogliamo sensibilizzare l’attenzione verso l’ambiente.

Per La Loggia si apre ora un’altra fase: lei sogna di dare continuità al suo mandato grazie a un programma ampio, fondato su quattro punti in primis. Partiamo dal centro sportivo?

Centro sportivo è uno dei nostri punti di programma principali: in questo mandato abbiamo posto le basi per la sua realizzazione. Mancava infatti un’area adeguata. Nel 2019 abbiamo acquisito un’area di 64.000 mq e redatto un progetto preliminare che prevede la realizzazione di un campo di calcio a 11, a 7, due campi da tennis e da padel. Vogliamo dare ai ragazzi un punto di ritrovo e socializzazione, per fare attività sportiva.

Poi la pista ciclopedonale fino a Vinovo.

Poi ci sono altri progetti. Penso alla pista ciclopedonale tra La Loggia e Vinovo. Una parte del progetto inizierà con la realizzazione di una rotonda tra strada Nizza e via Vinovo.

Per quanto riguarda la sanità, quali sono le vostre proposte?

Tra i progetti che si concretizzeranno solo in caso di riconferma di mandato vi è poi la casa di comunità: con l’Asl stiamo portando avanti un progetto già finanziato con i fondi del Pnrr per realizzare una struttura che dia risposte alle persone con problematiche croniche, in modo che non siano costrette a recarsi in ospedale. Vogliamo dare una risposta adeguata dal punto di vista sanitario sul territorio.

Capitolo cultura e valorizzazione del patrimonio, lei parla spesso di Villa Carpeneto: che idee ha in mente?

E poi l’acquisizione di villa Carpeneto, che rappresenta un’identità di La Loggia, una parte culturale importante. Vogliamo recuperare il viale, il giardino. Far si che la cittadinanza si riappropri dei luoghi pubblici. La prospettiva è che la villa possa portare benefici economici, anche dal punto di vista lavorativo.

A proposito di piazza Cavour, avete un progetto specifico per ridisegnare il volto di questo luogo?

Su piazza Cavour abbiamo progetti in corso. Vogliamo renderla più vivibile per tutta la comunità, con un progetto di riqualificazione importante, che tenga conto dell’aspetto ambientale. L’idea è che la piazza sia l’agorà dei cittadini, un posto di ritrovo e socializzazione.

Per attirare sempre più famiglie sono importanti i Servizi educativi: è vero che volete avviare un polo per l’infanzia?

L’intenzione è di avviare un polo dell’infanzia: le richieste dei genitori con bimbi in età pre scolastica hanno bisogno di questo servizio. Attualmente diamo una risposta con un baby parking ma non è sufficiente. Vogliamo realizzare un polo con scuola materna e asilo nido, per dare una risposta a tutti i genitori. Lo faremo in collaborazione con l’altra scuola materna presente sul territorio, una scuola paritaria. Lavoreremo insieme su questa progettualità.

Perché alle elezioni amministrative del 12 giugno un cittadino dovrebbe votare Domenico Romano sindaco?

Perché votare me, con la mia squadra, vuol dire concludere un percorso iniziato cinque anni fa e portare a termine quei progetti impostati. Perché se ne veda la fine, è necessario che chi li ha iniziati sia nelle condizioni di farli proseguire. Con concretezza, capacità e competenza.