Piccolo terremoto nella Circoscrizione 5: Zuppardo lascia Lo Russo sindaco e va con FI-UdC

Piccolo terremoto nella Circoscrizione 5, dove Roberto Zuppardo lascia la civica Lo Russo sindaco per aderire al gruppo Forza Italia - Federazione democristiana Unione di Centro. Uno spostamento, dalla minoranza alla maggioranza, che ha un doppio significato politico. Circoscrizione 5 "traballante" per Torino Bellissima

Dopo l'annuncio la scorsa settimana di Torino Bellissima che ha "lasciato" il centrodestra, si è complicata la situazione dove quest'ultimo è al governo, cioè la Circoscrizione 5 e la 6. E il caso più spinoso è appunto quella del mini-Comune di Borgo Vittoria/Vallette guidato da Enrico Crescimanno. Qui i civici di Paolo Damilano sono tre: Simona Borelli, Caterina Mastroeni e Stefano Subbiani. Se il gruppo dovesse lasciare in blocco la maggioranza, anche se almeno a ora non sembra questa l'intenzione, il centrodestra non avrebbe più i numeri. Per questo l'addio al centrosinistra di Zuppardo, con l'ingresso in FI-UdC assume particolare rilevanza.

"Mancanza di coesione e confronto"

Candidatosi nella lista Lo Russo Sindaco per aderire "a una visione solidale, popolare e moderata della politica", in questi oltre otto mesi di amministrazione ha riscontrato una "certa debolezza intrinseca all'esperienza di una lista civica". A questo si aggiunge mancanza di "coesione" e "confronto" con le altre componenti politiche del centrosinistra, "fino a ritrovarmi abbandonato in una vicenda su cui non intendo ritornare".

"Forza Italia-UdC più vicini a miei principi di solidarietà"