Al Cottolengo partono le visite senologiche domiciliari: "Il chirurgo a casa"

Il nuovo servizio, in linea con la mission del Presidio ospedaliero della Piccola Casa della Divina Provvidenza, che si caratterizza anche nell’accoglienza dei bisogni dei pazienti più deboli dal punto di vista fisico e sociale, mira a prendersi cura delle donne con neoplasia mammaria, anche fuori dell’Ospedale, in stretta collaborazione con la rete di medicina territoriale.

Viene dunque attivato un servizio per garantire, dopo la dimissione della persona assistita, un percorso di assistenza domiciliare modulare che racchiuda interventi di natura clinico-assistenziale mediante un piano di cura e di assistenza personalizzato per il periodo necessario al recupero dell’autonomia. Un itinerario di cura che sarà portato avanti in sinergia con il Nucleo Ospedaliero per la Continuità delle Cure (NOCC) e il Medico di Medicina generale (MMG).