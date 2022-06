Carmagnola, chiude il reparto Covid dell'ospedale San Lorenzo

E' il segnale che il coronavirus non è scomparso ma finalmente non fa più paura. “Pur restando in costante monitoraggio su eventuali risalite del contagio, abbiamo pensato di chiudere il reperto Covid dell’Ospedale San Lorenzo di Carmagnola mantenendo operativi quelli di Chieri e Moncalieri che, tuttavia, sono in calo progressivo": così il direttore generale dell’Asl To5 Angelo Pescarmona.

"Lo vogliamo leggere come un segnale di progressiva ripresa delle attività sanitarie per agevolare il cittadino e andare verso la ripresa di un ritmo di vita il più normale possibile”, ha aggiunto Pescarmona.