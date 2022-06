Furti nelle scuole di Barriera, mercoledì gli studenti tornano in strada: "Non ci dovete lasciare soli"

Perotti, Gabelli, Sabin, Viotti, Pestalozzi, Bobbio. Sono queste le sei scuole di Barriera di Milano vittime di furti lo scorso 12 aprile. Nottetempo alcuni ladri si sono introdotti negli istituti, spaccando finestre e forzando porte, per portare via pochi soldi. Le monete delle macchinette del caffè, brioche ai distributori automatici e nei casi più gravi dei pc e altro materiale didattico. Lasciando però dietro di sé danni ingenti, con porte tagliafuoco e infissi da sistemare.

"Le scuole non vanno lasciate sole”

E gli studenti del quartiere di Torino nord - insieme agli insegnanti, genitori - tornano a far sentire la loro voce, come già accaduto un anno fa quando si erano verificati oltre 40 furti nelle loro classi. L’appuntamento è per mercoledì, quando gli alunni scenderanno di nuovo per la strade di Barriera di Milano per fare un segnale forte e chiaro: “Le scuole non vanno lasciate sole”. All’appello hanno risposto decine di associazioni del territorio, da Acmos, allo Spazio Montanaro, ai Circoli Risorgimento e Antonio Banfo, fino a via Baltea 3.

I cortei

I ragazzi - insieme ai docenti e abitanti del quartieri -percorreranno le vie intorno alle elementari, medie e materne in parata. I cortei dureranno dalle 9 alle 11.30 e avranno i seguenti itinerari: I.C. Vercelli: PARTENZA in C.so Vercelli 141 - Via L.Rossi - Via Cigna - Via Sempione- C.so Vercelli 141; Scuola Pestalozzi: PARTENZA in Via Banfo - Via Courmayeur - Cso Vercelli - Via Belmonte - Via Cigna - Via Valprato - Via Banfo; I.C. Gabelli: PARTENZA in Via Santhià N.76 E VIa Santhià N.25 - via Cherubini - Via Monte Rosa- (Mercato Foroni) - Via Candia - - via Santhià; E. Giachino: PARTENZA in Via Colonna - Via Cena -Via Cogne - Via Troya - Via Colonna; I.C. Bobbio Novaro: PARTENZA in Via Giovenale Ancina 15 - Via Gottardo- Via Arcangelo Corelli- Corso Taranto - Via Ancina.

Uomo con il machete: Lo Russo alla Parini

E proprio questa mattina il sindaco Stefano Lo Russo è andato alla Parini di corso Giulio Cesare, vicino alla quale cinque giorni fa una persona ha seminato il panico scendendo in strada con un machete. "L’obiettivo dell'amministrazione - commenta il primo cittadino - è essere presente e dare risposte alle fragilità familiari ed evitare la dispersione scolastica e la povertà educativa. Perché per costruire una società migliore bisogna partire dai più piccoli, insegnando loro rispetto e senso di comunità".