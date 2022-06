Strisce blu non pagate, limiti di velocità e semafori rossi "bruciati": nel 2021 a Torino 77 milioni di euro di multe

Parcheggio blu non pagato, mancato rispetto dei limiti di velocità, semaforo rosso “bruciato”, sosta nel parcheggio disabili senza permesso, auto in seconda fila, su strisce pedonali o davanti al passo carraio, uso del telefonino alla guida. Sono queste le principali violazioni di cui si sono resi protagonisti i torinesi al volante nel 2021, accertate dalla Polizia Municipale. E i Civich l’anno passato hanno fatto ben 77 milioni di euro di multe.

Nel 2021 41 milioni di euro incassati dalle multe

Una cifra fornita dall’assessore al Bilancio Gabriella Nardelli, rispondendo in Consiglio Comunale ad un’interpellanza presentata dal consigliere di Torino Bellissima Pino Iannò. Nel 2021 Palazzo Civico ha incassato “appena” 41 milioni di euro dalle sanzioni per mancato rispetto al Codice della Strada (sui 77 milioni accertati), di cui 5 milioni riferiti agli anni precedenti. Soldi che verranno destinati per tagliare l'erba e potare gli alberi nelle Circoscrizioni, così come per la manutenzione delle strade e degli impianti tecnologici.

Sosta irregolare e mancato rispetto dei limiti di velocità

Andando a guardare nel dettaglio, i torinesi si dimostrano poco inclini a rispettare le regole quando parcheggiano. Nel 2021 le multe per sosta irregolare sono state 284.111: in maggioranza per mancato pagamento delle strisce blu o per tagliando scaduto. Oltre 92 mila automobilisti hanno poi premuto troppo il piede sull’acceleratore, non rispettando i limiti di velocità. Più di 34.600 cittadini non hanno poi rispettato il senso unico o il divieto di svolta.

Tre nuovi T-Red

E sul fronte delle novità, il prossimo 10 giugno a Torino verranno accesi tre nuovi T-Red. I nuovi impianti della Città, che fotografano e multano chi brucia il rosso al volante, verranno accesi in corso Vittorio II all’angolo con corso Vinzaglio, in corso Bramante all’incrocio con corso Unione Sovietica e piazza Pitagora alla congiunzione con corso Orbassano.