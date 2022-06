Sopralluogo in bici sulla pista di strada Lanzo. La Circoscrizione 5: "Comune faccia una velostazione all'Allianz Stadium"

Sopralluogo itinerante in bicicletta per valutare la nuova ciclabile di strada Lanzo. È la proposta della Circoscrizione 5, che per domani ha proposto un giro sulla due ruote fino a Venaria Reale. La partenza è fissata alle 17.45: il ritrovo è davanti al mini-comune di via Stradella 192, da dove si partirà per un giro di circa sei chilometri in direzione del comune della Reggia. La Circoscrizione 5 consiglia abbigliamento comodo e borraccia, visto il caldo.