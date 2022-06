Sei finalisti per il Premio Mario Merz 2022: in mostra fino a settembre 2022

Gli artisti scelti per la quarta edizione del premio, nato nel 2016, hanno un'età media tra i 40 e i 50 anni e saranno valutati da un giuria di tre esperti più Beatrice Merz e dai visitatori delle mostra. Il pubblico potrà votare le opere in mostra fino al 25 settembre negli spazi di via Limone.

Sono giunte oltre 300 candidature per il Premio Merz 2022. Di queste, ne sono state selezionate sei. Sei artisti, italiani e stranieri, che espongono fino al 25 settembre 2022 con le loro opere nella sede della Fondazione Merz. Cinque e non sei come nelle precedenti edizioni proprio per l'alta qualità dei progetti ricevuti.

Christina Forrer, è un'artista svizzera che utilizza il metodo del telaio per le sue opere. Una tecnica antica con colori sgargianti che tuttavia ritrae soggetti angoscianti, tensioni sociali e dramma generale.

L'inglese Anne Anardi, utilizza una stanza realizzata con pallet per condurci idealmente in un'altra dimensione. Entrando si viene trasportati all’interno di un universo sconosciuto, a metà tra un sogno e una realtà ancestrale. Un luogo fatto di forme geometriche in pietra, suoni e graffiti che ricordano le grotte primitive.

Paolo Cirio, torinese e unico italiano tra i finalisti, si occupa del tema ambientale con la creazione di un database composto da 40 mila animali in via di estinzione. Una parete è stata allestita con le foto di queste specie in via di estinzione, immagini che diventano cartolina e che il visitatore potrà spedire alla Commissione Europea, all'Uffico protezione ambiente.

Il coreano Koo Jeong A lavora sulla produzione di contenuti digitali e sulla realtà aumentata. Scaricando un'applicazione e inquadrando il qr code il visitatore potrà visualizzare un cubo di ghiaccio galleggiante e traslucido che vaga all’interno della sala, definendo un confine tra visibile e invisibilie, in cui gli oggetti prendono vita tramite la realtà aumentata.

He Xiangyu è nato in Cina ma vive e lavora in Germania, a Berlino. Le sue opere sono rappresentazioni di persone vere, viste attraverso il suo sguardo. Sculture in vari materiali che uniscono l'arte classica occidentale a quella orientale. Un modo per avere vicino a sè le persone e la cultura che ha lasciato a casa.

Infine, la francese Yto Barrada, presente in mostra con due tele e un video che raccontano come sempre sei suoi lavori le rivendicazioni delle autonomie e delle identità di nazioni come il Marocco.

Per info: www.fondazionemerz.org