Tra figli e anziani, in Comune la fatica è donna: un doppio lavoro che costringe al part time (ma raddoppia gli sforzi)

Sui 7.405 dipendenti di Palazzo Civico, sono 562 le donne che hanno scelto il part-time, pari all'11,2% del totale. Numeri elevati se paragonati all'altra metà del cielo. Sono appena 100 uomini - il 4,2% dei 2.385 lavoratori maschi - che hanno deciso di essere impiegati per la metà del tempo. E se si guarda al telelavoro, la situazione è analoga. Palazzo Civico consente infatti al proprio organico di essere operativo da casa, lavorando su un pc configurato esattamente come quello del Comune. Ad usufruire di questa possibilità sono 1.311 donne (26%), contro appena 411 uomini.

Oltre a questi due "istituti di conciliazione", c'è anche lo smart working. Strumenti che la Città vuole potenziare, per migliorare la vita dei propri lavoratori. "La famiglia - ha spiegato la vicesindaca Michela Favaro - non è solo una corona di assistenza, ma anche un nucleo dove ci deve essere una relazione positiva: un luogo dove si cresce". In quest'ottica il Comune ha aderito alla sperimentazione della start-up torinese Happy+Family, permettendo a 25 lavoratori di usufruire fino al 23 giugno di tutti i servizi, compresa la baby sitter gratuita. Sul modello di quanto fatto da Bologna, Palazzo Civico pensa a spazi di co-working diffusi sul territorio, per consentire così al lavoratore di ridurre gli spostamenti e sostenere economicamente il tessuto commerciale dei quartieri più periferici.