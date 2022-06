Dagli Avengers a Daitarn 3: al Lingotto Fiere torna la passione per fumetti e cartoni animati. Arriva Torino Comics

Si inaugura venerdì 10 giugno (apertura cancelli alle 9.30) a Lingotto Fiere la XXVI edizione di Torino Comics, con un’edizione dedicata alla magia: quella delle storie, capaci di farci sognare ad occhi aperti e volare con l’immaginazione. We believe in magic è un inno di speranza e di gioia, è la voglia di uscire per un momento dal mondo reale, e da tutte le sue preoccupazioni, per tutte quelle persone, di qualsiasi età, che hanno ancora voglia di assaporare lo stupore, la sorpresa e la meraviglia.

Cinque le aree tematiche principali dell’evento. Area Comics, con i protagonisti italiani del mondo del fumetto, sketch e disegni personalizzati, conferenze e incontri. Area Cosplay: competizioni internazionali, grandi ospiti, karaoke e karacosplay, workshop tematici. Content Creator: youtuber, tiktoker, e streamer incontrano il pubblico di appassionati con meet&greet ed eventi di intrattenimento.

Games, Esport e Videogames, con le finali nazionali dei tornei dei più importanti titoli del mercato, giochi di ruolo, di carte e da tavolo, dimostrazioni dal vivo e la presenza dei maggiori editori italiani del settore. Cinema, musica & live: attori, doppiatori e personaggi del grande schermo e delle principali piattaforme di streaming, oltre ad un’area dedicata all’intrattenimento con esibizioni e live show.

Il programma di venerdì 10 giugno

Numerosi gli ospiti del mondo del fumetto presenti per sessioni di sketch e firma copie: ognuno ha un suo spazio espositivo personalizzato dove poter incontrare i fan e i curiosi: tra i nomi presenti nella giornata di venerdì 10 giugno: Giorgio Cavazzano, Silvia Ziche, Corrado Mastantuono, Paolo Mottura, Marco Gervasio, Massimiliano Frezzato, Emmanuele Baccinelli, Luca Usai, Sergio Giardo, Alessandro Sidoti, Rossana Berretta, il trio Diabolik Stefania Caretta, Giulio Giordano e Giulia Massaglia, Mattia Surroz, Ciro Cangialosi e Simona Capovilla.

Dalle 15 alle 17 Kristian Nairn l’attore nordirlandese noto al pubblico internazionale per aver interpretato il personaggio Hodor nella celeberrima serie Il trono di spade, è a disposizione dei fan con una sessione di meet&greet.

Sul main stage alle ore 14 è in programma il primo appuntamento musicale, una delle novità di questa edizione. Protagonisti i Gremlins, gruppo specializzato in colonne sonore di film e telefilm anni ’80; alle 16.30, tre artisti amati dai giovanissimi, tra i nomi più importanti dell’attuale scena del rap italiano: Anna Pepe, Miles e Sir Prodige, che si alternano sul palco con tre performance tutte d’un fiato da non perdere. A seguire, meet&greet con il pubblico.

In area games, allo stand Jolly Joker, dalle 11 alle 15 è possibile incontrare Fabio Porfidia, illustratore per n.umerosissimi progetti legati al gioco di ruolo da Lex Arcana a Nameless Land, da Alba di Chtulhu a Rayn, di cui è direttore artistico e main artist.